Сёмин – о Фарфане: «Чемпионство «Локомотива» - его большая заслуга»

Советский и российский футбольный тренер Юрий Сёмин прокомментировал весть о том, что Джефферсон Фарфан скоро завершит игровую карьеру. Напомним, перуанцу 38 лет и он «доигрывает» на родине в клубе «Альянса Лима».

«Великолепная карьера. Он везде выступал на высоком уровне, полностью отдавался футболу и результату. Чемпионство «Локомотива» - его большая заслуга», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Сёмин добавил, что в игре Фарфан всегда был командным игроком и пожелал ему всевозможных успехов в дальнейшем.

В 2018 году московский «Локомотив» под руководством Сёмина стал чемпионом России. Перуанец выступал за «железнодорожников» с 2017 по 2020, на его счету – 25 голов.