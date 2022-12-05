Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 финала
Нидерланды Нидерланды 3
США США 1
1/8 финала
Аргентина Аргентина 2
Австралия Австралия 1
1/8 финала
Франция Франция 3
Польша Польша 1
1/8 финала
Англия Англия 3
Сенегал Сенегал 0
1/8 финала
Япония Япония 1
Хорватия Хорватия 1
1/8 финала
Бразилия Бразилия
Южная Корея Южная Корея
1/8 финала
Марокко Марокко
Испания Испания
1/8 финала
Португалия Португалия
Швейцария Швейцария
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Стало известно, сколько Фомин будет зарабатывать в «Динамо» эксклюзив

05 Декабря 2022 • 19:59 Комментировать

«Динамо» ведёт переговоры о продлении контракта с полузащитником Даниилом Фоминым. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», зарплата Фомина по новому трудовому соглашению составит 1,3 миллиона евро за сезон. За счёт бонусных выплат заработок футболиста может вырасти до 1,5 миллиона евро.

Даниил Фомин является капитаном «Динамо». За «бело-голубых» полузащитник выступает с лета 2020 года после трансфера из «Уфы». За плечами 25-летнего футболиста 89 игр за «динамовцев», в которых он забил 22 гола.

После первой части сезона «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Даниил Фомин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Декабря
19:53 · Россия. Премьер-лига
Казарцев высказался об идее послематчевых интервью арбитров
19:52 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» сыграет на сборах с ЦСКА и «Динамо»
19:48 · Россия. Премьер-лига
​Карпин обратился к футболистам «Ростова» в отпуске видео
19:22 · Россия. Премьер-лига
Сулейманов: «Пари НН» — это родной клуб для меня»
19:11 · Россия. Премьер-лига
​Шалимов – о Мостовом: «Таким баранам, как Саша – бухать не надо» 1
18:43 · Россия. Первая лига
Никитин: «Уверен, «Уфа» не вылетит»
18:32 · Россия. Премьер-лига
Соломатин считает, что ЦСКА будет бороться с «Зенитом» за золотые медали РПЛ 1
18:11 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Доверие Абаскаля к Денисову очень ценно»
17:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Фомина: «Мы в переговорном процессе по поводу нового контракта с «Динамо»
17:49 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» метит в РПЛ, клуб ищет защитника эксклюзив
17:40 · Россия. Премьер-лига
Агент Евгения Чернова сообщил, что будущее игрока не будет обсуждаться зимой
17:24 · Россия. Премьер-лига
В «Ланусе» подтвердили интерес «Оренбурга» к Пересу
17:17 · Россия. Премьер-лига
Швец подписал новый контракт с «Ахматом»
17:06 · Россия. Премьер-лига
Милошевич заявил, что Нобоа является одним из лучших легионеров в истории РПЛ
16:36 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев считает, что ЦСКА должен быть на втором месте в РПЛ
Все новости
Рекомендуем