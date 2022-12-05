«Динамо» ведёт переговоры о продлении контракта с полузащитником Даниилом Фоминым. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», зарплата Фомина по новому трудовому соглашению составит 1,3 миллиона евро за сезон. За счёт бонусных выплат заработок футболиста может вырасти до 1,5 миллиона евро.

Даниил Фомин является капитаном «Динамо». За «бело-голубых» полузащитник выступает с лета 2020 года после трансфера из «Уфы». За плечами 25-летнего футболиста 89 игр за «динамовцев», в которых он забил 22 гола.

После первой части сезона «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.