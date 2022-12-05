«Оренбург» сыграет на сборах с ЦСКА и «Динамо»

«Оренбург» раскрыл подробности предстоящих учебно-тренировочных сборов команды. Футболисты выйдут из отпуска 8 января, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

На следующий день после выхода из отпуска пройдет медицинский осмотр, а уже 10 января команда улетит на первый сбор, который пройдет в ОАЭ. На этом сборе подопечные Марцела Лички проведут два товарищеских матча — с ЦСКА (19 января) и «Динамо» (22 января).

Второй сбор команды пройдет в Турции с 28 января по 7 февраля, и там же будет третий сбор (11 февраля – 23 февраля). Во время этих занятий «Оренбург» планирует провести девять контрольных игр.