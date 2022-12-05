Сулейманов: «Пари НН» — это родной клуб для меня»

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

«Могу сказать, что «Пари НН» — это родной клуб для меня. Болельщики меня любят, я их уважаю и люблю. Мне Вадим [агент] говорил, что они вышли на новую стадию переговоров», — приводит слова Сулейманова Metaratings.

Футболист заявил, что его все устраивает в клубе, там собран хороший коллектив, все уважают и поддерживают.

В текущем сезоне 22-летний форвард принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, забил девять мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.

«Пари НН» занимает 12-е место в РПЛ, набрав 19 очков после 17 туров.