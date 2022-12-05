Соломатин считает, что ЦСКА будет бороться с «Зенитом» за золотые медали РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Андрей Соломатин высказался о шансах «армейцев» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Думаю, «армейцы» хорошо подготовятся к возобновлению чемпионата. В нынешнем сезоне надо бороться только за чемпионство. Есть только первое место и Кубок России», — заявил Соломатин «РБ Спорту».

По мнению эксперта, никакой разницы между третьим и десятым местом в лиге нет, поэтому ЦСКА обязательно навяжет борьбу «Зениту».

После 17 туров столичный клуб занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 набранных очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 13 баллов.