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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Доверие Абаскаля к Денисову очень ценно»

05 Декабря 2022 • 18:11 Комментировать

Известный агент Александр Маньяков рассказал, что защитник «Спартака» Даниил Денисов очень ценит возможность выступать в первой команде, которую ему предоставил главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль.

По мнению Маньякова, Денисов отлично справляется со своими задачами и продолжает прогрессировать, становясь сильнее ментально и совершенствуя своё исполнительское мастерство.  

«Играть за такой большой клуб для Даниила — честь. То, что Гильермо ему доверяет и видит в нём сильные качества говорит о многом, это очень ценно», — приводит слова Маньякова «РБ Спорт».

Напомним, что Абаскаль возглавил московскую команду минувшим летом, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. Ранее 33-летний испанец работал в швейцарском «Базеле» и греческом «Волосе».

В нынешнем сезоне 20-летний Денисов провёл в составе «Спартака» 24 матча, забив один гол и отдав четыре результативные передачи.

После 17 туров нынешнего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков. 
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Маньяков Даниил Денисов Гильермо Абаскаль
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