Агент: «Доверие Абаскаля к Денисову очень ценно»

Известный агент Александр Маньяков рассказал, что защитник «Спартака» Даниил Денисов очень ценит возможность выступать в первой команде, которую ему предоставил главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль.
По мнению Маньякова, Денисов отлично справляется со своими задачами и продолжает прогрессировать, становясь сильнее ментально и совершенствуя своё исполнительское мастерство.
«Играть за такой большой клуб для Даниила — честь. То, что Гильермо ему доверяет и видит в нём сильные качества говорит о многом, это очень ценно», — приводит слова Маньякова «РБ Спорт».
Напомним, что Абаскаль возглавил московскую команду минувшим летом, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. Ранее 33-летний испанец работал в швейцарском «Базеле» и греческом «Волосе».
В нынешнем сезоне 20-летний Денисов провёл в составе «Спартака» 24 матча, забив один гол и отдав четыре результативные передачи.
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