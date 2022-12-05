По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», нападающий аргентинского «Расинга» Энцо Копетти продолжит карьеру в «Шарлотте» из МЛС. Ранее сообщалось, что интерес к 27-летнему игроку проявляет «Зенит».

Наш источник сообщает, что Копетти ещё летом был в шорт-листе «Зенита», но до конкретных переговоров дело не дошло ни тогда, ни сейчас. На данный момент единственным претендентом на форварда является «Шарлотт», который ведёт активные переговоры с «Расингом».

Добавим, что Энцо Копетти всю свою карьеру проводит в родной Аргентине – в других странах нападающий пока не выступал.