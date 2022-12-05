Агент Фомина: «Мы в переговорном процессе по поводу нового контракта с «Динамо»

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, высказался о возможном продлении контракта игрока.

«Мы в переговорном процессе. Срок контракта? Пока выразили друг другу заинтересованность в продолжении сотрудничества. Ни срок, ни конкретные суммы не обсуждали», — заявил Маньяков «РБ Спорту».

Агент отметил, что активно этот вопрос будет решаться в декабре, и, возможно, официальная информация будет уже к Новому году.

В текущем сезоне 25-летний хавбек провел 22 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.