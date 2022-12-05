Селекционеры «Спартака» работают над усилением команды в зимнее трансферное окно. О намерении московского клуба усилить позицию центрального защитника в прессе пишут уже достаточно давно. По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в шорт-листе «красно-белых» находится 25-летний Феликс Торрес. Речь идёт о защитнике сборной Эквадора, сыгравшем по 90 минут во всех трёх играх команды на чемпионате мира – 2022.

На клубном уровне Феликс Торрес представляет клуб «Сантос Лагуна» из чемпионата Мексики. В Европе защитник пока что не выступал.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Феликса Торреса в 6 миллионов евро.