Агент Евгения Чернова сообщил, что будущее игрока не будет обсуждаться зимой

Александр Маньяков, агент защитника «Ростова» Евгения Чернова, ответил на вопрос о будущем футболиста. Напомним, права на игрока принадлежат «Краснодару».

«Пока не разговаривали ни с «Ростовом», ни с «Краснодаром». Пока ничего не было, и мы не форсировали события. Чего хотел бы сам Чернов? Давайте сперва дождемся окончания сезона», — приводит слова Маньякова «РБ Спорт». Агент отметил, что зимой никаких разговоров о будущем футболиста не будет.

В текущем сезоне 30-летний Чернов провел 19 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков после 17 туров.