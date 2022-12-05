В «Ланусе» подтвердили интерес «Оренбурга» к Пересу

Президент «Лануса» Луис Чебель высказался о возможном переходе защитника аргентинского клуба Матиаса Переса в «Оренбург».

«Оренбург» действительно проявляет интерес к Пересу, но сумма их предложения слишком низкая. На выдвинутых ими условиях этот трансфер невозможен», — цитирует Чебеля Sport24.

Президент клуба отметил, что если «Оренбург» улучшит свое предложение, то тогда трансфер будет рассмотрен.

В текущем сезоне 23-летний защитник принял участие в 45 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Переса в 800 тысяч евро.