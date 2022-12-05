Швец подписал новый контракт с «Ахматом»

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец подписал новое трудовое соглашение с грозненским клубом. Контракт хавбека был продлен на три года, сообщает официальный телеграм-канал команды.

Напомним, 29-летний футболист защищает цвета «Ахмата» с 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив одну результативную передачу.

После 17 туров подопечные Сергея Ташуева занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 26 зачетных баллов. РПЛ ушла на зимнюю паузу, возобновление турнира произойдет в марте 2023 года.