Милошевич заявил, что Нобоа является одним из лучших легионеров в истории РПЛ

Экс-игрок «Рубина» Саво Милошевич высказался о полузащитнике «Сочи» Кристиане Нобоа.

«Я не удивлен, что и в таком возрасте Нобоа является звездой РПЛ, много забивает и отдает — настоящий мозг команды, который является одним из лучших легионеров в истории российского футбола», — приводит слова Милошевича Sport24.

Эксперт заявил, что удивлен непопаданию Нобоа в состав сборной Эквадора на чемпионат мира – 2022, с ним команда смогла бы выйти из группы.

В текущем сезоне 37-летний хавбек принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, забил десять голов и сделал одну результативную передачу.