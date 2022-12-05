Дзагоев считает, что ЦСКА должен быть на втором месте в РПЛ

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев поделился мнением о результатах ЦСКА в первой половине сезона РПЛ. Напомним, хавбек выступал за «армейцев» с 2008 по 2022 год.

«Слежу за ЦСКА. Видел, что начали сезон очень хорошо, но в конце сдали то ли физически, то ли по другой причине. ЦСКА подкачал и, конечно, сейчас находится не на том месте, на котором должен», — цитирует Дзагоева «Спорт-Экспресс». По мнению футболиста, с таким составом столичный клуб должен уверенно занимать вторую позицию в РПЛ

ЦСКА располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков после 17 туров. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть баллов.