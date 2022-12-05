Иван Игнатьев: «Для «Локомотива» эта часть сезона получилась провальной»

Форвард «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о первой части сезона РПЛ.

«Для себя оценю первую часть сезона двояко. У меня получилось набрать ход, но вмешалась травма, которая помешала еще больше показать себя. В целом, для «Локомотива» эта часть получилась провальной», — приводит слова Игнатьева «РИА Новости».

Футболист отметил, что сезон еще продолжается и все зависит от самих игроков «Локомотива».

В текущем сезоне 23-летний нападающий провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

После 17 туров «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

