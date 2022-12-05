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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Зорин всех удивит весной»

05 Декабря 2022 • 16:22 Комментировать

Александр Маньяков, агент полузащитника «Спартака» Даниила Зорина, ответил на вопрос о будущем игрока в клубе.

«Давайте дождемся второй части сезона и после этого сделаем выводы, поскольку верю, что Зорин способен прогрессировать мощными темпами и всех нас весной удивит еще больше», — приводит слова Маньякова «Спорт-Экспресс».

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что «красно-белые» готовы отпустить в аренду молодого хавбека в предстоящее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 18-летний Зорин принял участие в четырех матчах за основную команду и записал на свой счет одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Маньяков Даниил Зорин
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