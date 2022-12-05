Агент: «Зорин всех удивит весной»

Александр Маньяков, агент полузащитника «Спартака» Даниила Зорина, ответил на вопрос о будущем игрока в клубе.

«Давайте дождемся второй части сезона и после этого сделаем выводы, поскольку верю, что Зорин способен прогрессировать мощными темпами и всех нас весной удивит еще больше», — приводит слова Маньякова «Спорт-Экспресс».

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что «красно-белые» готовы отпустить в аренду молодого хавбека в предстоящее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 18-летний Зорин принял участие в четырех матчах за основную команду и записал на свой счет одну результативную передачу.