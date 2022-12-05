Агент Марио Фернандеса высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА

Агент Жорже Машаду, представляющий интересы экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса, ответил на вопрос о будущем футболиста. Напомним, весной бразилец приостановил игровую карьеру из-за беременности жены. 32-летний игрок защищал цвета «армейцев» с 2012 года.

«Марио не объявлял о завершении карьеры. Сейчас он решает, возвращаться в футбол или нет. Возможен ли вариант в возвращением в ЦСКА? Он еще не принял никаких решений», — приводит слова Машаду Sport24.

Ранее представитель Фернандеса сообщил, что футболист планирует принять решение о своем будущем после завершения чемпионата мира – 2022 в Катаре.