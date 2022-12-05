​«Зенит» запросил текст решения КДК по дисквалификациям Барриоса, Малкома и Родригао

На прошлой неделе Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрел инцидент с массовой дракой футболистов «Зенита» и «Спартака» в концовке недавнего кубкового матча. Шесть игроков, включая представителей питерского клуба Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао, были дисквалифицированы на шесть игр Фонбет Кубка России.

«Зенит» собирается подавать апелляцию на решение КДК РФС. Как сообщил «Спорт-Экспрессу» глава комитета Артур Григорьянц, питерцы уже запросили полный тест решения, после чего они смогут его обжаловать.

«Зенит» на первой стадии 1/4 финала нижней части сетки Фонбет Кубка России будет играть с «Волгой» из Ульяновска.