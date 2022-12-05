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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «Пиняев — это ценный актив»

05 Декабря 2022 • 14:02 Комментировать

Футбольный агент Франко Камоцци высказался о возможном переходе форварда «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в «Спартак». Напомним, ранее агент занимал должность советника экс-президента «красно-белых» Леонида Федуна.

«Пиняев — это ценный актив, который должен был оказаться в «Спартаке» вместе с Зиньковским и Пруцевым. Я говорил об этих игроках господину Федуну еще два года назад», — приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

Агент заявил, что не знает причин, по которым Пиняев так и не перешел в столичный клуб, этот форвард является одним из самых интересных молодых игроков.

В этом сезоне 18-летний нападающий принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Антон Зиньковский Сергей Пиняев Данил Пруцев Франко Камоцци
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