Аленичев: «Дзюба может принести пользу любому клубу РПЛ»

Экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о будущем известного российского нападающего Артёма Дзюбы. Напомним, в начале ноября 34-летний футболист расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор», за который успел провести в общей сложности пять матчей и забить один гол.

Аленичев считает, что Дзюба мог бы принести пользу любой команде РПЛ. Ранее сообщалось, что интерес к бывшему капитану сборной России проявляют «Торпедо», «Урал», а также ряд зарубежных клубов, среди которых присутствует итальянская «Венеция».

«Конечно, возраст уже, скорость не та. Но мастерство не пропало. Я бы хотел, чтобы Артём ещё поиграл», — цитирует Аленичева «РБ Спорт».

Кроме того, специалист предположил, что руководителей ведущих российских клубов отпугивает зарплата звёздного футболиста, а также вероятность того, что он может испортить атмосферу в раздевалке.