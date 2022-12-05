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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Салихова рассказала о сорвавшемся переходе Пиняева

05 Декабря 2022 • 10:49 Комментировать

Супруга экс-владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о главной селекционной неудаче клуба.

«Самый обидный трансфер, который не удалось осуществить по разным причинам — это Сергей Пиняев. Он не перешел из-за своего агента? Нет, просто мы ушли из «Спартака», — приводит слова Салиховой издание «РБ Спорт».

Она отметила, что представитель молодого игрока Павел Андреев находится в хороших отношених с семьёй бывшего руководителя «красно-белых», поделившись мнением, что тот уже давно перерос агентский статус.

Напомним, что Сергей Пиняев выступает за «Крылья Советов», куда перешёл из «Чертаново» в 2021 году. На его счету три гола в 11 матчах этого розыгрыша Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Пиняев Зарема Салихова
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