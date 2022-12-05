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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Цорн считает, что РФС не стоит переходить в Азию

05 Декабря 2022 • 10:28 Комментировать (1)

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.

Напомним, весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах, что вынудило РФС задуматься о переходе в Азию.

По мнению Цорна, России стоит стремиться в Европу, чтобы иметь возможность принимать участие в сильнейших турнирах.

«Не стану комментировать решения, которые примет РФС, и что будет во благо российского футбола. Но лично мне кажется, что в УЕФА чемпионаты и команды сильнее», — цитирует Цорна «Матч ТВ».

Свой последний на сегодняшний день товарищеский матч сборная России провела 20 ноября против Узбекистана (0:0).

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Томас Цорн Азиатская конфедерация
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sierge
05 Декабря 2022 в 10:46
Один фиг играть нигде не дадут
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