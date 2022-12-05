Цорн считает, что РФС не стоит переходить в Азию

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.

Напомним, весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах, что вынудило РФС задуматься о переходе в Азию.

По мнению Цорна, России стоит стремиться в Европу, чтобы иметь возможность принимать участие в сильнейших турнирах.

«Не стану комментировать решения, которые примет РФС, и что будет во благо российского футбола. Но лично мне кажется, что в УЕФА чемпионаты и команды сильнее», — цитирует Цорна «Матч ТВ».

Свой последний на сегодняшний день товарищеский матч сборная России провела 20 ноября против Узбекистана (0:0).