Червиченко - о переходе РФС в Азию: «Неплохой вариант для дальнейшего развития событий»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поразмыслил о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию, ведь разговоры об этом ведутся уже не первый день.

«Азия? Неплохой вариант для дальнейшего развития событий. Не думаю, что с ФИФА и УЕФА нас в ближайшие лет пять будет что-то объединять», - цитирует Червиченко «Чемпионат».

Червиченко добавил, что в Азии много «дружественных» России стран, за исключением Японии. Но есть и другая сторона вопроса, считает функционер: пока Россию туда никто не звал. И нужно ждать приглашения.

Из-за санкций УЕФА сборная России может проводить пока только лишь товарищеские матчи. Их этой осенью у подопечных Валерия Карпина набралось три: против сборных Кыргызстана (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).