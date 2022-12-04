Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 финала
Нидерланды Нидерланды 3
США США 1
1/8 финала
Аргентина Аргентина 2
Австралия Австралия 1
1/8 финала
Франция Франция 3
Польша Польша 1
1/8 финала
Англия Англия
Сенегал Сенегал
1/8 финала
Япония Япония
Хорватия Хорватия
1/8 финала
Бразилия Бразилия
Южная Корея Южная Корея
1/8 финала
Марокко Марокко
Испания Испания
1/8 финала
Португалия Португалия
Швейцария Швейцария
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Депутат Терюшков - о победе 2DROTS: «Не считаю выигрыш 7,5 миллионов рублей невероятной суммой»

04 Декабря 2022 • 19:42 Комментировать

Депутат Государственной думы Роман Терюшков поделился своим мнением насчет приза в размере 7,5 миллионов рублей для команды 2DROTS.

«Медийная футбольная лига сейчас представляет собой не меньший интерес, чем РПЛ, а по ряду показателей – опережает. Мы имеем дело с любопытным явлением – «эмоциональным буфером» – когда в отсутствие звёзд футбола внимание публики привлечено к звёздам, которые играют в футбол.

Не считаю выигрыш 7,5 миллионов рублей невероятной суммой по современным меркам футбола, даже медийного», – сказал Терюшков в интервью Metaratings.ru.

Напомним, что в финальном поединке 2-го сезона Медиалиги 2DROTS обыграли команду «Родина Медиа», получив приз размером в 7,5 миллионов рублей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роман Терюшков медиалига 2DROTS
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Декабря
20:23 · Россия. Премьер-лига
Агент игрока «Сочи» Дркушича: «Бердыев произвел на него хорошее впечатление»
20:19 · ФНЛ-2. Группа 1
Семшов — главный претендент на пост главного тренера «Чайки»
19:42 · Россия. Премьер-лига
Депутат Терюшков - о победе 2DROTS: «Не считаю выигрыш 7,5 миллионов рублей невероятной суммой»
19:26 · Россия. Премьер-лига
Батак: «Мне бы хотелось поработать в России»
18:56 · Россия. Первая лига
Газизов отреагировал на информацию о долгах «Уфы»
18:28 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Захарян не ошибётся, если перейдёт в «Челси»
18:20 · Россия. Премьер-лига
Нетфуллин: «Дзюба помог бы «Торпедо» остаться в РПЛ»
17:43 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис не понимает, как РФС может перейти в Азию 1
17:26 · Кубок России
Пименов высказался о предстоящем матче «Локомотив» - «Спартак»
17:17 · Россия. Первая лига
Стала известна общая сумма долга «Уфы» слухи
16:58 · Кубок России
Хаджи считает, что у «Спартака» неплохие шансы на победу в матче с «Локомотивом»
16:47 · Россия. Премьер-лига
​Салихова сомневается, что в АФК все будут рады России 1
16:44 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Зенит» выиграет РПЛ, но «Спартак» сможет напрягать»
16:44 · Россия. Премьер-лига
Павел Мелёшин: «Если бы не травмы, «Спартак» мог быть выше в таблице»
16:35 · Россия. Премьер-лига
Агент Педро Габриэла не исключил уход игрока из «Локомотива»
Все новости
Рекомендуем