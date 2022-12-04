Депутат Терюшков - о победе 2DROTS: «Не считаю выигрыш 7,5 миллионов рублей невероятной суммой»

Депутат Государственной думы Роман Терюшков поделился своим мнением насчет приза в размере 7,5 миллионов рублей для команды 2DROTS.

«Медийная футбольная лига сейчас представляет собой не меньший интерес, чем РПЛ, а по ряду показателей – опережает. Мы имеем дело с любопытным явлением – «эмоциональным буфером» – когда в отсутствие звёзд футбола внимание публики привлечено к звёздам, которые играют в футбол.

Не считаю выигрыш 7,5 миллионов рублей невероятной суммой по современным меркам футбола, даже медийного», – сказал Терюшков в интервью Metaratings.ru.

Напомним, что в финальном поединке 2-го сезона Медиалиги 2DROTS обыграли команду «Родина Медиа», получив приз размером в 7,5 миллионов рублей.