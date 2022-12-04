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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Батак: «Мне бы хотелось поработать в России»

04 Декабря 2022 • 19:26 Комментировать

Бывший футболист «Динамо» Радослав Батак поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги. Напомним, Батак защищал цвета «бело-голубых» с 2003 по 2005 год.

«Я не считаю, что уровень российского футбола сильно упал. Мне бы, например, хотелось поработать в России. Конечно, приоритет — высшая лига, но в Первой лиге тоже принял бы команду», — приводит слова Батака «РБ Спорт».

Специалист отметил, что для него самым важным являются амбиции клуба, перед командой должны стоять высокие задачи.

Последним местом работы 45-летнего тренера является сербский клуб «Раднички» Ниш, в котором он работал с сентября 2021 по июнь 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Радослав Батак
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