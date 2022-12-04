Камоцци: «Захарян не ошибётся, если перейдёт в «Челси»

Футбольный агент Франко Камоцци поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Если Захарян сможет перейти в «Челси» этой зимой, это будет чудо. Арсен не ошибется, если решится на этот шаг. В его возрасте молодые игроки как раз и раскрываются в топ-лигах», — приводит слова Камоцци Sport24.

Напомним, минувшим летом «Челси» договорился с «Динамо» о покупке футболиста, но трансфер был сорван, потому что лондонский клуб не смог перевести деньги за хавбека.

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел 22 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив шесть голевых передач.