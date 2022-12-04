Защитник московского «Спартака» Миха Мевля покинет команду в предстоящее трансферное окно.

По сведениям Metaratings, за досрочное расторжение трудового соглашения с Мевлей «Спартак» может заплатить ему примерно 350 тысяч евро. Источник отмечает, что спортивного директора «красно-белых» Пола Эшуорта и наставника Гильермо Абаскаля не устраивает форма защитника, они считают, что Мевля не соответствует нынешним задачам «Спартака».

32-летний футболист перебрался в столичный клуб минувшей осенью, он провел за «красно-белых» семь матчей.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев может пригласить игрока в свою команду.