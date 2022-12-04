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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Канчельскис не понимает, как РФС может перейти в Азию

04 Декабря 2022 • 17:43 Комментировать

На заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза будет обсуждаться возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом ранее рассказывал Александр Дюков. Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис не понимает, как РФС может перейти в Азию.

«Нужно ведь согласие ФИФА. Они должны дать разрешение. В данный момент даже если захотят, то положительного ответа они не дадут. ФИФА сейчас не будет рисковать и не пойдёт против всех», - высказался Канчельскис для «Чемпионата».

При этом саму идею перехода РФС в АФК Канчельскис называет одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации. По словам бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед», нужно находить какие-то варианты, чтобы в российском футболе не было застоя.

Напомним, что российские клубы и сборная из-за санкций сейчас не участвуют в турнирах, которые проводит УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Андрей Канчельскис АФК
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