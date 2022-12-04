В зимнее трансферное окно «Спартак» может временно расстаться с молодым полузащитником. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» готовы рассмотреть предложения по аренде 18-летнего Даниила Зорина.

Даниил Зорин минувшей осенью успел провести за первую команду «Спартака» четыре матча – два в Премьер-лиге и два в Фонбет Кубке России. На сегодняшний день эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Зорина в 100 тысяч евро.

Добавим, что после первой части чемпионата России «Спартак» располагается на второй позиции в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на шесть очков.