​Салихова сомневается, что в АФК все будут рады России

На ближайшем заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза будет обсуждаться возможный переход из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Несколько слов на этот счёт сказала Зарема Салихова – супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Большие сомнения, что все участники Азиатской конфедерации будут нам рады. К тому же нельзя забывать про дорогостоящие перелеты», - высказалась Салихова, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Напомним, что из-за санкций российские клубы и сборная в настоящий момент не могут участвовать в турнирах под эгидой УЕФА.