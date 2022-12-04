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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Салихова сомневается, что в АФК все будут рады России

04 Декабря 2022 • 16:47 Комментировать (1)

На ближайшем заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза будет обсуждаться возможный переход из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Несколько слов на этот счёт сказала Зарема Салихова – супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Большие сомнения, что все участники Азиатской конфедерации будут нам рады. К тому же нельзя забывать про дорогостоящие перелеты», - высказалась Салихова, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Напомним, что из-за санкций российские клубы и сборная в настоящий момент не могут участвовать в турнирах под эгидой УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС АФК Зарема Салихова
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Комментарии (1)
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Южный201
04 Декабря 2022 в 17:01
А Салихова вообще не российский футбол,а баба какая то при олигархе...
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