Гаджиев: «Зенит» выиграет РПЛ, но «Спартак» сможет напрягать»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Спартак» сейчас навязывает борьбу «Зениту», я так считаю. «Зенит» все равно выиграет чемпионат, но «Спартак» сможет напрягать…», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.

По мнению функционера, у «красно-белых» очень мало шансов на золотые медали, но они точно будут обострять ситуацию в таблице.

«Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 42 очка после 17 туров. «Спартак» идет на второй строчке, отставая от «сине-бело-голубых» на шесть зачетных баллов.

Напомним, РПЛ ушла на зимний перерыв до марта 2023 года.