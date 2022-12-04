Карапузов заявил, что хочет получать больше игровой практики в «Ахмате»

Полузащитник «Ахмата» Владислав Карапузов высказался об игре грозненской команды в первой половине сезона.

«Мне понравилась игра «Ахмата» в первой части сезона в РПЛ. Но нам нужно прибавлять после зимы, постараемся быть выше в турнирной таблице», — приводит слова Карапузова «Чемпионат».

Игрок заявил, что хотел бы чаще выходить на поле, но для этого необходимо постоянно работать и прогрессировать.

В текущем сезоне 22-летний вингер принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

«Ахмат» ушел на зимнюю паузу на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.