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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карапузов заявил, что хочет получать больше игровой практики в «Ахмате»

04 Декабря 2022 • 16:04 Комментировать

Полузащитник «Ахмата» Владислав Карапузов высказался об игре грозненской команды в первой половине сезона.

«Мне понравилась игра «Ахмата» в первой части сезона в РПЛ. Но нам нужно прибавлять после зимы, постараемся быть выше в турнирной таблице», — приводит слова Карапузова «Чемпионат».

Игрок заявил, что хотел бы чаще выходить на поле, но для этого необходимо постоянно работать и прогрессировать.

В текущем сезоне 22-летний вингер принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.  

«Ахмат» ушел на зимнюю паузу на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Владислав Карапузов
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