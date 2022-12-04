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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Карпин попросил совета в социальных сетях

04 Декабря 2022 • 15:57 Комментировать (2)

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отправился в отпуск на Мальдивы вместе со своей супругой Дарьей. В воскресенье тренер сделал публикацию в социальных сетях, показав фотографию с бородой.

«Заставляет побриться. Гундит уже давно», - написал Карпин, отметив свою жену.

«Побриться или пофиг?!» - попросил совета рулевой российской национальной команды.

Напомним, что недавно Валерий Карпин продлил контракт с Российским футбольным союзом – он будет тренировать сборную до августа 2024 года.

Стоит сказать, что в настоящий момент РФС находится под санкциями со стороны УЕФА, поэтому сборная России пока может проводить только товарищеские матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России
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Комментарии (2)
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CERG
04 Декабря 2022 в 16:02
Привыкнешь как и все мы к новой лучшей жизни))..
ингерман
04 Декабря 2022 в 15:59
ай клован.. лючше обрейся.. преми постриг.. А-ха-ха-ха! )))
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