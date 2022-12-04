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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Оренбург» ищет центрального защитника в Латинской Америке

04 Декабря 2022 • 15:41 Комментировать

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о планах команды на предстоящее трансферное окно. Ранее функционер сообщал, что клуб ориентируется на латиноамериканских футболистов.

«Команда отдыхает, но работа по ее усилению уже ведется. Пока никаких имен называть не будем, но это правда, что мы ищем центрального защитника в Латинской Америке», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

После 17 туров «Оренбург» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков. Напомним, РПЛ ушла на зимнюю паузу, возобновление турнира запланировано на начало марта 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Дмитрий Андреев
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