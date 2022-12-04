Кротов рассказал, что летом мог перейти в «Ахмат»

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Кротов ответил на вопрос о возможном переходе в «Ахмат» минувшим летом.

«Какой‑то разговор был, агент общался, но я не знаю, доходило там до конкретики или нет. Но я оказался в Нижнем Новгороде, и перейти сюда точно не было ошибкой», — цитирует слова Кротова «Матч ТВ».

Футболист отметил, что очень благодарен руководству и сотрудникам «Пари НН», в клубе все находится на высшем уровне.

В текущем сезоне 19-летний форвард принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.