Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 финала
Нидерланды Нидерланды 3
США США 1
1/8 финала
Аргентина Аргентина 2
Австралия Австралия 1
1/8 финала
Франция Франция
Польша Польша
1/8 финала
Англия Англия
Сенегал Сенегал
1/8 финала
Япония Япония
Хорватия Хорватия
1/8 финала
Бразилия Бразилия
Южная Корея Южная Корея
1/8 финала
Марокко Марокко
Испания Испания
1/8 финала
Португалия Португалия
Швейцария Швейцария
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Зените» высказались о трансфере Алипа

04 Декабря 2022 • 12:51 Комментировать

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался насчет перспектив в команде казахстанского защитника Нуралы Алипа.

«Скоро станет известна судьба Алипа в «Зените». Все разговоры о том, что он точно покинет клуб - фейк. Ждите официальную информацию», - приводит слова руководителя издание Sport24.

Ранее в российских СМИ ходили слухи о возможном трансфере 22-летнего футболиста в «Пари НН», «Нефтчи» или «Карабах». Трансферная стоимость Нуралы оценивается в 1,2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Алип принял участие в четырех поединках петербургского коллектива.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев Нуралы Алип
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Декабря
12:51 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» высказались о трансфере Алипа
12:24 · Россия. Премьер-лига
Аршавин рассказал, каких игроков не хватает «Зениту»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Каштанов — о сравнениях с Дзюбой: «Я намного больше бегаю»
12:04 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» отреагировали на новость о покупке аргентинского форварда
11:58 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» предложил 7,5 млн евро за аргентинского нападающего 1
11:12 · Россия. Премьер-лига
Каштанов — о переходе в «Урал»: «Такого шанса могло больше не быть»
10:47 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Спартака» Мелёшин - о переходе в Азию: «Это неизбежно, у нас нет возможности играть в еврокубках» 2
10:42 · Россия. Премьер-лига
Коваленко: «Недоволен первой частью сезона»
10:15 · Кубок России
Промес: «Локомотив» будет предельно мотивирован против «Спартака»
09:36 · Россия. Премьер-лига
Сутормин высказался о возможном переходе РФС в Азию
09:31 · Россия. Премьер-лига
В «Росарио Сентраль» высказались о возможном переходе Велиса в «Краснодар»
09:25 · Россия. Премьер-лига
Аленичев отреагировал на скандальное интервью Роналду
08:39 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Переход РФС в Азию означает закопать себя на долгие годы» 2
07:49 · Кубок России
Быстров высказался о наказании игроков «Зенита» и «Спартака» за драку
01:47 · Россия. Премьер-лига
Агент Алейшо Велиса призвал не торопиться со слухами о покупке его клиента «Краснодаром» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем