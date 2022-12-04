В «Зените» высказались о трансфере Алипа

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался насчет перспектив в команде казахстанского защитника Нуралы Алипа.

«Скоро станет известна судьба Алипа в «Зените». Все разговоры о том, что он точно покинет клуб - фейк. Ждите официальную информацию», - приводит слова руководителя издание Sport24.

Ранее в российских СМИ ходили слухи о возможном трансфере 22-летнего футболиста в «Пари НН», «Нефтчи» или «Карабах». Трансферная стоимость Нуралы оценивается в 1,2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Алип принял участие в четырех поединках петербургского коллектива.