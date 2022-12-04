Известный российский эксперт Гаджи Гаджиев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал Fan ID главной проблемой посещаемости в российском футболе.

«Сейчас посещаемость матчей в России была бы выше среднестатистической, если бы не Fan ID. Если бы не эта мера, то количество зрителей было бы кратно больше», — сказал Гаджиев.

Напомним, в первой части сезона РПЛ-2022/23 система Fan ID действовала на половине стадионов команд Российской премьер-лиги. С 1 декабря официально закон об электронном паспорте болельщика вступил в силу на всех стадионах команд, выступающих в РПЛ. Таким образом, чтобы попасть на любой матч лиги в 2023 году, нужно будет оформить Fan ID.