В «Зените» отреагировали на новость о покупке аргентинского форварда

В петербургском «Зените» отреагировали на новость о возможном трансфере аргентинского нападающего «Расинга» Энцо Копетти. Об этом высказался гендиректор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

«Зенит» интересуется Копетти? Фейк», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-экспресса».

Ранее агент Копетти заявил, что российский клуб предложил за нападающего 7,5 миллиона евро.

Энцо сыграл в нынешнем сезоне за «Расинг» 47 матчей. На счету форварда 21 забитый мяч и шесть голевых передач. Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего аргентинца в шесть миллионов евро.