«Зенит» предложил 7,5 млн евро за аргентинского нападающего

26-летний форвард «Расинга» Энцо Копетти имеет вариант продолжения карьеры в Российской премьер-лиге. Об этом в беседе с журналистом «Спорт-экспресса» сообщил агент игрока Мартин Сендоа.

«Новость об интересе к Энцо верна. Есть интерес со стороны «Зенита». Российский клуб предложил 7,5 миллиона евро», - заявил представитель футболиста.

Копетти является воспитанником академии «Расинга». Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в шесть миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провел 47 поединков, в которых отметился 21 забитым мячом и шестью результативными передачами.