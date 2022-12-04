Дзюба дал ответ по своему будущему в футболе

Российский нападающий Артём Дзюба, который пребывает в статусе свободного агента после расторжения контракта с турецким клубом «Адана Демирспор», высказался относительно своего будущего. Он сказал, что намерен продолжить выступления.

«Как говорил классик – «не играть, а творить», - заявил 34-летний бомбардир на ютуб-канале «Площадка»

В чемпионате России Дзюба известен по выступлениям за московский «Спартак», петербургский «Зенит», «Ростов», «Томь» и тульский «Арсенал».

В составе национальной сборной России нападающий провел 55 поединков и отметился 30 забитыми мячами.