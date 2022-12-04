Сутормин высказался о возможном переходе РФС в Азию

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин высказался о потенциальном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Если не будет долгое время еврокубков, то, конечно, неизбежно. Мы все хотим участвовать в международных матчах. Если это будет в Азии, значит, будет в Азии», - приводит слова футболиста издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что сборная страны и российские клубы отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги «Зенит» лидирует после 17 туров, опережая идущий вторым «Спартак» на шесть баллов.