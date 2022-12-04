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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Росарио Сентраль» высказались о возможном переходе Велиса в «Краснодар»

04 Декабря 2022 • 09:31 Комментировать

Президент «Росарио Сентраль» Рикардо Карлони прокомментировал информацию о том, что нападающий аргентинского клуба Алейшо Велис может продолжить карьеру в «Краснодаре».

Ранее сообщалось, что руководство российского клуба предложило за 80 % прав на 19-летнего форварда 2,5 миллиона евро. И уже успело согласовать условия личного контракта с самим футболистом.  

«Да, «Краснодар» сделал нам предложение по Велису. Условия контракта игрока на стадии обсуждения», — приводит слова Карлони Sport24.

Действующее соглашение Велиса с «Росарио Сентраль» рассчитано до конца декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает молодого нападающего в 4 миллиона евро.

В текущем сезоне футболист провёл в составе своей нынешней команды 26 матчей, забив в них шесть голов.
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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Росарио Сентраль Алейшо Велис
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