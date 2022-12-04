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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аленичев отреагировал на скандальное интервью Роналду

04 Декабря 2022 • 09:25 Комментировать

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Аленичев поделился мнением о скандальном интервью португальского нападающего Криштиану Роналду, после которого руководство «Манчестер Юнайтед» расторгло сотрудничество с 37-летней звездой.

«Человек вправе высказывать свое мнение. Он никого не оскорбил, а высказал мнение о тренере и руководителях. Это говорит о том, что Роналду неравнодушен к команде», - приводит слова Аленичева «РБ Спорт».

Напомним, Роналду раскритиковал владельцев «МЮ», а также признался в том, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага. После разрыва контракта Криштиану находится в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Дмитрий Аленичев
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