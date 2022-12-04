Колосков: «Переход РФС в Азию означает закопать себя на долгие годы»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию.

«Переход означает закопать себя на долгие годы, играть в рутинный футбол. Никто, видимо, не понимает, что там играют по территориальному принципу. Нам придется играть с Пакистаном, Йеменом и другими», - передает слова Колоскова Metaratings.ru.

Напомним, что сборная России из-за введенных санкций со стороны ФИФА и УЕФА не может принимать участия в международных турнирах. Подопечные Валерия Карпина довольствуются только товарищескими матчами.