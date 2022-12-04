Сегодня мы уже сообщали о том, что «быки» из Краснодара зря времени не теряют и положили глаз на аргентинское дарование Алейшо Велиса. Однако, как уточняют источники «Евро-Футбол.ру», пока что говорить о сделке преждевременно, потому что речь идет лишь об интересе, но никак не о том, что контракт уже, что называется, «на мази».

- Вы немного торопитесь. Действительно, «Краснодар» интересуется моим клиентом, но никакого согласования пока нет, - заявил Альберто Морено.

Российский чемпионат возобновится 3 марта, в восемнадцатом туре «Краснодар» сыграет с московским «Торпедо». В настоящий момент команда занимает только восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата, на ее счету - 25 очков.