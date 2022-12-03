Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 финала
Нидерланды Нидерланды 3
США США 1
1/8 финала
Аргентина Аргентина 2
Австралия Австралия 1
1/8 финала
Франция Франция
Польша Польша
1/8 финала
Англия Англия
Сенегал Сенегал
1/8 финала
Япония Япония
Хорватия Хорватия
1/8 финала
Бразилия Бразилия
Южная Корея Южная Корея
1/8 финала
Марокко Марокко
Испания Испания
1/8 финала
Португалия Португалия
Швейцария Швейцария
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» покупает соотечественника Месси

03 Декабря 2022 • 22:37 Комментировать

Форвард аргентинского клуба «Росарио Сентраль» Алейшо Велис может трудоустроиться в Российской премьер-лиге. Как информирует посредством социальных сетей инсайдер Адриано Савалли, в приобретении 19-летнего южноамериканца заинтересован «Краснодар».

Руководство «быков» предложило два с половиной миллиона евро за 80 процентов прав на талантливого аргентинца. С Алейшо краснодарцы уже согласовали долгосрочное трудовое соглашение.

Срок контракта Велиса с «Росарио Сентраль» рассчитан до конца 2025 года. Transfermarkt оценил его стоимость в четыре миллиона.

В текущем сезоне на счету нападающего шесть голов в 26 играх.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Росарио Сентраль Трансферы футбола - зима 2023 Алейшо Велис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
03 Декабря
22:37 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» покупает соотечественника Месси
22:12 · Россия. Премьер-лига
Баженов: «Бердыев нужен чемпионату России»
22:10 · Кубок России
Сёмин оценил жеребьёвку плей-офф Фонбет Кубка России
21:43 · Россия. Премьер-лига
Баженов — о «Торпедо»: Думаю, что они прибавят
21:26 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев рассказал, каким будет «Локомотив» после перерыва
21:13 · Россия. Премьер-лига
Баженов считает, что «Локомотив» выберется из «стыков»
21:12 · Россия. Премьер-лига
Хохлов войдёт в тренерский штаб «Сочи»
21:08 · Кубок России
Промес одним словом отреагировал на жребий «Спартака» в Фонбет Кубке России
20:47 · Россия. Премьер-лига
Баженов считает, что последние результаты «Краснодара» связаны со спадом в игре Сафонова
20:42 · Россия. Премьер-лига
​Экс-жену Глушакова избил её бывший
20:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дзюба - о сборной Польши: «Терпеть их не могу»
20:24 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба отметил высокий уровень Черчесова
20:21 · Россия. Премьер-лига
Дзюба сравнил Веллитона с Промесом
20:18 · Россия. Премьер-лига
Дзюба рассказал, как относится к Медиалиге
20:12 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин высказался о гегемонии «Зенита»
Все новости
Рекомендуем