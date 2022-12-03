«Краснодар» покупает соотечественника Месси

Форвард аргентинского клуба «Росарио Сентраль» Алейшо Велис может трудоустроиться в Российской премьер-лиге. Как информирует посредством социальных сетей инсайдер Адриано Савалли, в приобретении 19-летнего южноамериканца заинтересован «Краснодар».

Руководство «быков» предложило два с половиной миллиона евро за 80 процентов прав на талантливого аргентинца. С Алейшо краснодарцы уже согласовали долгосрочное трудовое соглашение.

Срок контракта Велиса с «Росарио Сентраль» рассчитан до конца 2025 года. Transfermarkt оценил его стоимость в четыре миллиона.

В текущем сезоне на счету нападающего шесть голов в 26 играх.