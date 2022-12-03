Баженов: «Бердыев нужен чемпионату России»

Менеджер «Спартака» по арендованным футболистам Никита Баженов высказался о назначении Курбана Бердыева на пост наставника «Сочи».

«Бердыев нужен «Сочи»? Я не знаю, нужен ли он в «Сочи», но я точно знаю, что такой человек точно нужен чемпионату России. И неважно, в какой команде он работает», — заявил Баженов Rusfootball.

Эксперт отметил, что под руководством Бердыева многие игроки прогрессируют, а его команды добиваются результата.

Ранее президент сочинского клуба Борис Ротенберг сообщил, что Бердыев стал новым главным тренером команды.

После 17 туров южане занимают девятое место в РПЛ, набрав 25 очков.