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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов: «Бердыев нужен чемпионату России»

03 Декабря 2022 • 22:12 Комментировать

Менеджер «Спартака» по арендованным футболистам Никита Баженов высказался о назначении Курбана Бердыева на пост наставника «Сочи».

«Бердыев нужен «Сочи»? Я не знаю, нужен ли он в «Сочи», но я точно знаю, что такой человек точно нужен чемпионату России. И неважно, в какой команде он работает», — заявил Баженов Rusfootball.

Эксперт отметил, что под руководством Бердыева многие игроки прогрессируют, а его команды добиваются результата.

Ранее президент сочинского клуба Борис Ротенберг сообщил, что Бердыев стал новым главным тренером команды.

После 17 туров южане занимают девятое место в РПЛ, набрав 25 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Курбан Бердыев Никита Баженов Сочи
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