Баженов считает, что «Локомотив» выберется из «стыков»

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов ответил на вопрос, сможет ли Михаил Галактионов исправить положение «Локомотива».

«Думаю, «Локомотив» выберется. Хуже не будет. В определенный момент они точно должны выйти из этой кризисной ситуации. Они пригласили специалиста, который способен наладить игру», — приводит слова Баженова Rusfootball.

По мнению функционера, «железнодорожникам» удастся выбраться из зоны стыковых матчей по итогам сезона.

На данный момент столичный клуб занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 13 набранных очков после 17 туров.