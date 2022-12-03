Хохлов войдёт в тренерский штаб «Сочи»

Российский тренер и бывший «динамовец» Дмитрий Хохлов войдёт в тренерский штаб ФК «Сочи». Об этом в Telegram-канале пишет журналист Сергей Ильев.

По его информации, с Хохловым уже связывались как владелец клуба Борис Ротенберг, так и главный тренер Курбан Бердыев. Последним местом работы Хохлова был волгоградский «Ротор».

В ноябре «барсов» возглавил известный на постсоветском пространстве специалист Курбан Бердыев. Контракт со тренером подписан на два с половиной года.

Южане ушли на зимнюю паузу на девятом месте в МИР РПЛ. У команды 25 очков после 17 проведённых матчей, семь побед, четыре ничьих и шесть поражений.