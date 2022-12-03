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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов считает, что последние результаты «Краснодара» связаны со спадом в игре Сафонова

03 Декабря 2022 • 20:47 Комментировать

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о результатах «Краснодара» в первой части сезона РПЛ.

«Чтобы говорить о ком-то и о чем-то, надо видеть все и быть в курсе событий. Мое же личное мнение, «Краснодар» нестабильно играет. У Сафонова, как я увидел, небольшой спад в игре», — приводит слова Баженова Rusfootball.

По мнению эксперта, голкипер команды Матвей Сафонов очень часто выручал команду, а как только у него начался спад, так сразу у «Краснодара» начались проблемы, но это не единственная причина таких результатов.

Краснодарский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 25 очков после 17 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Никита Баженов Матвей Сафонов
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